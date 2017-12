Alle Schlagzeilen

Letzter Aufschub: Flüchtlinge im Kirchenasyl

Erfurt (dpa) - In evangelischen Gotteshäusern und Pfarrämtern in Thüringen und Sachsen-Anhalt leben derzeit 26 Flüchtlinge im Kirchenasyl. Für 31 Menschen in Thüringen und 39 in Sachsen-Anhalt konnte im Laufe des Jahres das Asyl im Schutz der Kirche beendet werden, sagte Bischöfin Ilse Junkermann. Viele würden nun in Deutschland geduldet.

Derzeit seien Menschen aus Iran, Irak und Eritrea, aus Afghanistan, Somalia, Syrien oder Nigeria - egal ob Muslim oder Christ - unter dem Dach der Kirche. Es ist für sie eine letzte Möglichkeit, eine Abschiebung abzuwenden und eine erneute Überprüfung des Asylverfahrens zu bekommen. In den drei katholischen Bistümern im Freistaat gibt es derzeit einen Fall von Kirchenasyl.

Quelle: dpa-infocom GmbH