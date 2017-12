Alle Schlagzeilen

Handelsverband: Guter Start am letzten Samstag vor dem Fest

Erfurt (dpa) - In Thüringen ist der letzte Tag zum Einkaufen vor Weihnachten laut Einzelhandelsverband gut angelaufen. Vor allem in Lebensmittelgeschäften sei schon am Morgen viel Betrieb gewesen, sagte ein Verbandssprecher am Samstag. Beim Endspurt in das lange Weihnachtswochenende mit Heiligabend und zwei Feiertagen deckten sich die Kunden aber nicht nur mit Leckereien ein. Zu den Last-Minute-Käufen gehörten Kosmetik, Bücher sowie Blumen. Die Geschäfte in den Innenstädten füllten sich bis zum Mittag. Stark gefragt seien zudem Gutscheine. «Wir rechnen mit weitaus mehr Umsatz als an normalen Adventssamstagen», sagte der Sprecher.

Die Einkaufsgalerie Anger 1 in Erfurt ist weihnachtlich geschmückt. Foto: Martin Schutt/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH