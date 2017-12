Alle Schlagzeilen

MDR: Bildungsurlaub in Thüringen bislang wenig genutzt

Erfurt (dpa/th) - Arbeitnehmer in Thüringen zeigen nach einem MDR-Bericht wenig Interesse am sogenannten Bildungsurlaub. Zwei Jahre nach der Einführung durch die rot-rot-grüne Koalition haben sich 1451 Beschäftigte für Seminare und Kurse von der Arbeit freistellen lassen, wie der Sender am Samstag unter Berufung auf das Thüringer Bildungsministerium berichtete. Zwei Drittel nutzten die Freistellung für berufliche Fortbildungen. Sie besuchten beispielsweise Schweißerlehrgänge, Sprach- und Computerkurse. Jeder Vierte entschied sich für Seminare zu gesellschaftspolitischen Themen.

Im Angebot sind derzeit rund 1400 unterschiedliche Veranstaltungen und Kurse von etwa Volkshochschulen, Fremdspracheninstituten, Stiftungen und Gewerkschaften. In Thüringen haben Arbeitnehmer grundsätzlich einen Anspruch auf bis zu fünf Tage Bildungsurlaub pro Jahr. Arbeitgeber müssen ihre Mitarbeiter dafür bei vollem Lohn freistellen. Lediglich Kleinbetriebe mit weniger als fünf Beschäftigten sind davon ausgenommen.

Quelle: dpa-infocom GmbH