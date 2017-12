Alle Schlagzeilen

Tauwetter setzt Loipen in Thüringer Wald zu

Suhl (dpa/th) - Das vorweihnachtliche Tauwetter hat die Wintersportbedingungen im Thüringer Wald verschlechtert. Zwar seien derzeit noch rund 800 Kilometer Loipen und Skiwanderwege befahrbar, teilte der Regionalverbund Thüringer Wald am Samstag mit. Allerdings sei wegen des Tauwetters mit Einschränkungen zu rechnen. In den Höhenlagen des Thüringer Waldes ist die Schneedecke teilweise noch knapp einen halben Meter dick. Am Samstag waren acht Skilifte geöffnet, unter anderem in Oberhof, Masserberg und Neuhaus am Rennweg konnten Wintersportler die Skihänge herunterfahren.

Quelle: dpa-infocom GmbH